Le Trésor public malien lève 32,631 milliards FCfa au niveau du marché financier de l’UEMOA

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Le montant mis en adjudication s’élevait à 30 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont établies à la somme de 42,931 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 143,10%.



Le montant des soumissions retenu est 32,631 milliards de FCFA et celui rejeté à 10,300 milliards. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 76,01%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,91% pour les bons, 9,54% pour les obligations de 3 ans et 8,25% pour celles de 5 ans.



L’émetteur s’est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 8 janvier 2025. Les intérêts seront payés d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.



L’émetteur s’engage d’autre part à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 27 juin 2027 pour celles de 3 ans et au 16 mai 2029 pour celles de 5 ans. Il compte payer les intérêts par an selon le taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.



Oumar Nourou





Source : Pour assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Trésor Public Malien a encaissé le mercredi 10 juillet 2024 au niveau du marché financier de l’UEMOA la somme de 32,631 milliards FCFA à l’issue de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.Source : https://www.lejecos.com/Le-Tresor-Public-Malien-en...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook