Le Vice-président du PAP : les politiques africains ont compris que l'avenir de l'Afrique, ce sont ses jeunes La 2e session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain, organe de l'Union africaine, s'est ouverte le lundi 6 mai (du 6 au 18 mai) à Midrand en Afrique du Sud.



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019

Plusieurs points sont à l’ordre du jour de ces assises, présidées par Roger Nkodo Dang, président du PAP, se rapportant essentiellement au thème général de la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes sur le continent africain.

Le Vice-président, l'Honorable Djamel Bouras est revenu sur l'importance de la place des jeunes en Afrique :



« La jeunesse est le socle de notre continent. Elle est la fondation solide de notre bâtiment. C'est dans ce cadre que le Parlement panafricain met tout en œuvre pour doter les jeunes des capacités leur permettant d'assurer leur avenir professionnel et social. Nous devons d'abord leur faire confiance pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, car ils représentent notre futur et le futur se construit maintenant.



Fort heureusement, nous remarquons aujourd'hui que les politiques africains ont bien compris que l'avenir de l'Afrique, ce sont ses jeunes. De plus en plus, ils accèdent aux postes à haute responsabilité. Les jeunes talents d'Afrique, doivent rester en Afrique», a-t-il souligné en présence de son attachée de presse, Rokhy Ghislaine Goudiaby.





