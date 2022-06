Le bétail menacé par une hausse vertigineuse des prix de l’aliment

Le bétail est touché aussi par les conséquences de la crise ukrainienne. Les éleveurs et les particuliers qui élèvent des animaux domestiques dans leurs maisons, peinent à trouver de l’aliment de bétail. Et au bout de tous les efforts, il leur faut casquer très fort pour se procurer l’aliment tant désiré. Figurez-vous que le sac de 50kg de maïs, qui coûtait entre 9 000 et 11 000 FCfa dans un passé récent, est désormais vendu à 18 000 FCfa, c’est-à-dire entre 400 et 600 FCfa le kilogramme, rapporte "Le Témoin".



Pour le sac de foin, il faut débourser entre 5 500 et 6 000 FCfa pour s’en procurer, de quoi amener les acteurs de la chaine à plaider pour une revue des coûts. Dans les fora, l’aliment de bétail devenu inaccessible, a fini d’installer l’angoisse au sein du monde de l’élevage. La situation n’est pas la bienvenue surtout à quelques semaines de la Tabaski. Cela pourrait participer à renchérir le prix du mouton.