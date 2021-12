Le bloc opératoire du Centre de santé de Keur Massar à plein régime : 622 actes d'interventions chirurgicales, dont 459 césariennes réussies en 4 mois Le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo a inauguré hier les trois blocs opératoires des Centres de santé Baye Talla Diop de Pikine, du centre de santé de Sicap Mbao et du Centre de santé de Keur Massar. Ces trois blocs opératoires sont financés entièrement par la ville de Pikine et équipés. Selon le maire Abdoulaye Thimbo, ils visent à relever le plateau technique des hôpitaux de Pikine et soulager les populations.



«Nous avons équipé les blocs de matériel médical de dernière génération, estimé à plus d'un milliard Cfa», explique Abdoulaye Thimbo. Le médecin chef du district sanitaire de Keur Massar, Dr Amady Bâ, a saisi cette cérémonie pour faire le point du bloc opératoire du Centre de santé de Keur Massar, depuis sa mise en fonctionnement en août 2020. «D'août 2020 à aujourd'hui nous sommes à 622 actes d'interventions chirurgicales dont plus de 459 césariennes que nous avons réussies. Le bloc joue un rôle important dans cette localité», explique Dr Hamady Bâ.



Selon la blouse blanche, les évacuations des malades de Keur Massar vers les hôpitaux de Dakar ont considérablement chuté. «Nous travaillons pour l’inverse. Que des malades quittent Dakar pour ici. Pour cela, nous sollicitons des appuis pour disposer d'anesthésistes-réanimateurs, de gynécologues et de spécialistes en néo-anthologie», plaide Dr Bâ, devant les autorités. ...



Un poste de santé à vocation gériatrie mis à la disposition du 3ème âge

L'édile de Pikine a aussi inauguré le Poste de santé à vocation gériatrie sis à la grande mosquée de Pikine. Il a coûté à la ville de Pikine 110 millions de Cfa, entièrement équipé.



«C'est une demande des personnes du troisième âge que nous venons de satisfaire. L'hôpital se trouve à côté de la grande mosquée, ce n'est pas gratuit. Tout ceci montre que la ville de Pikine travaille à améliorer le plateau technique des hôpitaux de Pikine», précise M. Thimbo. Toutefois, le maire a indiqué que le poste de santé qui porte le nom de la Première Dame, Marième Faye Sall accueille également les autres couches de la population.

