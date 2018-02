Le boxeur britannique Scott Westgarth, âgé de 31 ans, est décédé ce lundi des suites d'un combat

Le boxeur britannique Scott Westgarth est décédé ce lundi des suites de son combat remporté samedi contre Dec Spelman. L'homme de 31 ans avait remporté son combat aux points mais semblait atteint dans son interview d'après combat. Pris en charge dans l'hôpital le plus proche, son état s'est rapidement détérioré. Son décès a été confirmé ce lundi.



Son adversaire s'est dit dévasté, tout comme Robert Smith, secrétaire général de la fédération de boxe anglaise professionnelle. «C'est un sport difficile et nous essayons de le rendre aussi sûr que possible, mais on ne peut pas le rendre sûr à 100%», a-t-il déclaré, tout en adressant ses condoléances à la famille de la victime.