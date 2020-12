Le budget 2021 du ministère des Affaires étrangères arrêté à plus de 66 milliards Cfa

Le projet de budget 2021 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur est arrêté à la somme de 91. 586. 952. 184 FCfa en autorisations d’engagement (AE). Les crédits de paiement (CP) sont fixés à 66. 447. 748. 835 FCFA.



Prenant la parole, lit-on dans un document transmis à la presse, Madame le Ministre Aïssata Tall Sall a tout d’abord exprimé son honneur d’être devant la Représentation nationale, pour soumettre à leur appréciation, le projet de budget 2021 de son département.



Elle dira, à cet effet, que l’exercice budgétaire 2020, année qui était partie pour être la période charnière dans la mise en œuvre des réformes budgétaires, avec l’entrée en vigueur, au Sénégal, du budget-programmes, a surtout été marqué de l’empreinte de la maladie de Covid-19.



Cette crise sanitaire a fortement perturbé les politiques et les activités mises en œuvre par les Etats, à tous les niveaux, et a nécessité des stratégies de lutte et de résilience entrainant des conséquences à court, moyen et long termes sur l’ensemble des secteurs d’activités au plan national et international.



Poursuivant son propos, Madame le Ministre a rappelé qu’au Sénégal, dès l’apparition du premier cas, le 02 mars 2020, Son Excellence Monsieur le président de la République a décidé de la mise en place d’un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la Covid-19(Force COVID-19) de 1000 milliards FCfa, dont 12,5 milliards étaient destinés aux Sénégalais de l’extérieur, à travers le fonds « Force COVID-19 Diaspora », piloté par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



