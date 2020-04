Le casse-tête des patrons du Terrou-Bi

Alors qu’ils avaient fini de négocier une prise en charge de 50 % du salaire de leurs employés, la décision du gouvernement d’imposer au moins 70% de la paie est venue tout faire tomber à l’eau. Avec plus de 1000 employés à payer pour une masse salariale qui frôle les 250 millions, la direction ne sait plus à quel saint se vouer. Comme le Terrou-Bi, d’autres patrons d’hôtels et de réceptifs dakarois doivent décaisser des dizaines de millions pour rémunérer leurs employés. Des accords compris entre 30 et 50 % avaient été trouvés, mais depuis l’annonce du gouvernement, les employés ne veulent plus rien entendre. (Confidentiel La Lettre quotidienne).





