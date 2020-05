Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le célèbre Bara Guèye prend une ...troisième femme ...Ce que l'on sait du mariage en grande pompe à l'heure du Covid-19 entre lui et Zeyna Diène Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 14:20 | | 0 commentaire(s)| Certains proches du couple, au parfum de leur mariage, se sont dits que la cérémonie attendra. La cause? Le coronavirus et les " mesures barrière " qu’il impose contraindront certainement Bara Guèye et Zeyna à repousser la date de leurs noces… et de la fête. Que nenni! C'était sans compter sur la détermination des deux tourtereaux à se marier. Révélations et images exclusives de dakarposte!



La vidéo de leur mariage organisé en dépit de l'interdiction de tout rassemblement, a ému plus d'un. Malgré l’épidémie, le célèbre couple n’a pas voulu reporter son mariage. Et, ils se sont bel et bien dit oui. Ce n'est pas un virus, aussi terrible soit-il, qui allait leur faire rater le plus beau jour de leur vie, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.



Ils ont fait fi de l'arrêté qui porte l'estampille du ministre de l’Intérieur interdisant les manifestations et rassemblements de personnes dans des lieux ouverts ou clos au Sénégal en raison de l’épidémie du coronavirus.



Comme vous le voyez dans la vidéo, ceux qui ont assisté aux réjouissances n'ont pas, du tout alors respecté la distanciation sociale.



En somme, Seynabou Diène (à l'état civil) dite Zeyna fille aînée de Maria Mané, qui irradie dans sa somptueuse tenue nuptiale, est désormais la troisième femme de Bara Guèye, connue comme une des pièces maîtresses de l'entreprise Clean Oil.



Dakarposte leur souhaite heureux ménage et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane!







