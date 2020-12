Le célèbre Khadim Samb invité de Leral Tv: Une bibliothèque du Sénégal en mode "journée portes ouvertes "… Animateur et chroniqueur sportif de lutte à la Radio Télévision du Sénégal, Khadim Samb est un homme très connu des Sénégalais d’ici et d’ailleurs, dont le français « rafistolé » faisait rire ou sourire plus. Mais l’homme est un éducateur doublé d’une mémoire pour le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020 à 18:40

Vous ne voyez en lui qu’un reporter, chroniqueur talentueux de la lutte sénégalaise, un homme qui ne tarit pas d’éloge de nos autorités ? Alors vous risquez de passer à côté de ses autres facettes si vous ne suivez pas cette interview accordée à Leral TV.



Avant tout, l’homme connaît-il Dame Dieng, le boss de Leral ?

…Alors là surprise…



Peut-il nous expliquer le pourquoi de cette fameuse chanson « Atou rèr an ! » reprise par plusieurs célébrités de la chanson sénégalais ?



Que pense-t-il de ces chansons aujourd’hui uniquement destinées aux hommes ? Autrefois qui méritait d’être immortalisé dans une chanson ?



Peut-il revenir pour les plus jeunes sur l’histoire de Teunguédji ou Rufisque, une des villes françaises de l’AOF ?



Comment la lignée des nobles vivait-elle la dominance coloniale ?



Et s’il parlait de nos stars comme notre vedette internationale Youssou Ndour ?



Ses débuts à son statut actuel ?



Interview…



