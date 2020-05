Le célèbre homme d'affaires Abdou Lahat Ndiaye, a perdu sa mère

Le décès d’une personne d’exception laisse un vide effroyable mais aussi un héritage moral considérable. Et, pour paraphraser l'autre, il est des chagrins bien difficiles à surmonter et perdre un être cher comme sa mère? est sans doute le plus difficile qui soit. Cependant, lorsque la peine s’atténuera, son souvenir restera vivant en nous et c’est ce qui doit réconforter le ou les éplorés.