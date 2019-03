Le charretier, la prostituée, la passe à 5000 francs et le vol

Poursuivie pour défaut de carnet sanitaire et vol de numéraire, la jeune prostituée, Ndèye C. Dièye a été condamnée à 1 an dont 3 mois ferme. Elle avait volé 55 000 francs Cfa à son client, au cours d’une passe fixée à 5 000 francs Cfa.



La victime, charretier de son état, a porté plainte contre la fille de joie qui, devant le tribunal, a soutenu que son client lui avait prêté les 55 000 francs Cfa. Ce que ce dernier réfute.















L’Observateur



