Le chauffeur de Dakar Dem Dikk avoue avoir battu sa femme : «Je l’ai giflée, mordue et rouée de coups» O. Ndiaye, chauffeur à Dakar Dem Dikk (DDD), a été condamné hier, lundi, à deux ans de prison dont 45 jours ferme et 100 000 francs CFA d’amende. Il a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur sa femme, H. Sambou.

Selon les comptes-rendus des journaux qui ont assisté au procès, H. Sambou a eu le tort d’avoir demandé à son époux de lui remettre la dépense quotidienne. En guise de réponse, O. Ndiaye lui a lancé des coups de poings.



