Le chébé: Un produit magique permettant une bonne pousse des cheveux

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 13:46 | | 0 commentaire(s)| La poudre de Chébé est principalement fabriquée au Tchad et c'est l'un des secrets de beauté des femmes arabe de la tribu Bassara du pays et d'autres pays en Afrique. Composée grâce à la graine de chébé ou croton de Zambèze en français, la poudre a des propriétés très hydratantes qui permettent aux cheveux d'avoir une pousse considérable, d'être moins cassant et donc plus résistant.



Comment l’utiliser?



Sur cheveux humidifiés, appliquez votre mélange de poudre de Chébé et d’huiles végétales de votre choix.



Vous pouvez choisir de ne pas rincer le mélange ou vous pouvez garder le mélange sur vos cheveux pendant 3h avant de les laver.



La poudre de Chébé, quels sont ses bénéfices ?



La poudre de Chébé a des propriétés très hydratantes : elle permet aux cheveux d’être mieux hydratés, donc moins cassants et plus résistants.



Adieu les pointes fourchues ! Les cheveux aontalors plus de force pour pousser :



la poudre de Chébé a ainsi une action anti-chute. Mais pour qu’elle ait une véritable action sur la vitalité des cheveux, il est nécessaire d’être régulière et de bien maîtriser le mode d’emploi.



En effet, il faut attendre quelques mois, voir quelques années pour que la chevelure devienne plus forte et résistante. La patience est donc le maître mot.

Le seul bémol, c’est que le Chébé salit énormément les vêtements, pensez donc à bien les protéger.



Pour rappel, le succès de la poudre remonte à 2017 avec la publication d’une vidéo sur Youtube de la blogueuse tchadienne nommée Miss Sahel.











Yolande Jakin



