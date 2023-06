Le collectif des Amicales de l’Ucad chez Serigne Mountakha Mbacké…

S’opposant à la reprise des cours par ligne, le collectif des Amicales de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, est à la recherche de solutions à la crise universitaire. A cet effet, le collectif a rencontré́ les khalifes généraux, les députés Abdoulaye Diagne et Guy Marius Sagna pour leur exposer les problèmes de l’Ucad, rapporte "L'As".



Lors des différentes rencontres, il a été question de la détention arbitraire d’étudiants, ainsi que la volonté des autorités universitaires de continuer les cours en ligne. Une décision unilatérale et discriminatoire, aux yeux des représentants des Amicales.



A les croire, l’écrasante majorité́ des étudiants ne dispose pas d'outils nécessaires ni d'une connexion internet adéquate pour suivre les cours de manière synchrone ou asynchrone. Le collectif est convaincu que les guides religieux et les députés trouveront une solution de sortie de crise.