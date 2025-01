Le colonel à la retraite Daouda Diène toujours introuvable

Le village traditionnel lébou de Bargny est en émoi, suite à la disparition inexpliquée de Daouda Diène, colonel à la retraite, survenue le jeudi 9 janvier 2025.



Aperçu pour la dernière fois aux alentours de 7h du matin, il portait une tenue de jogging noir et une casquette verte, selon les informations transmises par ses proches. Les images captées par des caméras de surveillance, le montrent quittant son domicile, mais depuis, aucune trace de lui.



L’inquiétude grandit dans la communauté, d’autant plus que les recherches restent infructueuses malgré la diffusion massive de l’avis de disparition sur les réseaux sociaux, relaie "Dakaractu". La famille et les habitants de Bargny appellent toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à localiser Daouda Diène, à se manifester rapidement.















