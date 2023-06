Le commerçant trompe le transitaire S. Koné

Désirant avoir du sucre blanc, le transitaire S. Koné a sollicité les services du commerçant P. D. Kâ habitant Ouest Foire. Sur ce, les deux parties tombent d’accord sur la rondelette somme de 53 millions FCfa, avec comme obligation, le versement de 10 millions FCfa avant le chargement de la marchandise et le reliquat une fois le chargement terminé. Au terme de l’accord, S. Koné dégaine 10 millions FCfa qu’il remet à P. D. Kâ. Ce qui lui a été fatal, car après avoir empoché l’argent, ce dernier, âgé de 32 ans, a pris la tangente pour se réfugier en Espagne.



Selon "L'As", les faits remontent en 2022. Et depuis cette date, P. D. Kâ mène une vie paisible en Europe, avant de se rendre par la suite au Maroc, laissant le transitaire S. Koné dans la déchéance, car acculé par ses clients basés à Bamako qui lui avaient commandé du sucre. Harcelé de tous bords, S. Koné a alors saisi la Division des Investigations Criminelles (Dic) d’une plainte contre le commerçant véreux P. D. Kâ. Ayant appris un beau jour que le commerçant Kâ est rentré au Sénégal, S. Koné avise les limiers de la Dic, qui réussissent à alpaguer le fugitif.



Devant les limiers, P. D. Kâ a nié la dette de 10 millions FCfa, disant ne devoir à son client que 9 millions. Même si elle a accepté la médiation sollicitée par le mis en cause, la victime a refusé de retirer sa plainte. Suffisant pour que P. D. Kâ, en garde-à-vue, soit déféré au parquet pour escroquerie portant sur 9 millions FCfa.