Le commissaire Sadio retourne à la Dic cet après-midi, après avoir été libéré hier

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juin 2020

Le commissaire Boubacar Sadio a été libéré hier sur conviction, quelques heures après son arrestation. Selon les informations de "Libération online", le commissaire à la retraite est encore convoqué aujourd’hui à 16 heures 30 minutes.



D’après toujours notre source, il a assumé, face aux enquêteurs, l'intégralité de tout le contenu de la contribution qui lui vaut une audition.



Dans les détails, l’interrogatoire a porté sur les 9 paragraphes de la contribution parue dans la presse écrite (Walf, 24 heures, Dakar Times) et en ligne (Dakaractu, DakarMatin). Le commissaire à la retraite et son avocat attendent la décision du procureur de Pikine qui supervise l'enquête, informe encore "Libération online".





