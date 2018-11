Le concombre pour resserrer les pores, comment ça marche?

Grâce à ses propriétés astringentes et antioxydantes, le concombre élimine les impuretés et excès de graisse dans la peau. C’est l’allié des peaux grasses. Découvrez dans cet article, une recette pour resserrer les pores dilatés.



Mode d’emploi

- Mélangez le jus d’un concombre avec un peu de sel.

- Laissez agir sur le visage quelques minutes et rincez à l’eau tiède.











