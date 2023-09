Le coordonnateur de Pastef Colobane introuvable, sa famille, dont deux bébés (2 ans) et (10 mois), arrêtée : Alioune Tine interpelle le PM

On aurait eu de la peine à y croire si l’alerte ne venait pas du très sérieux Alioune Tine. Il s’agit de l’affaire des cocktail Molotov qui auraient été trouvés dans une maison sise au lycée Delafosse, évoquée récemment par la presse. D’après les confrères, la Section de Recherches de la Gendarmerie aurait trouvé lesdits engins au domicile d’Ousmane Fall, coordonnateur de Pastef Colobane.



Seulement voilà, si des arrestations ont été faites, les pandores n’ont pu mettre la main sur Ousmane Fall, dont le domicile aurait abrité ces cocktails Molotov. Ousmane Fall a complètement disparu de la circulation. S’il ne s’est pas exilé… au Mali. Mais faute de pouvoir arrêter Ousmane Fall, les forces de sécurité n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’arrêter sept membres de sa famille. Selon Alioune Tine, Adja Fatou Bodian, Moussa Titi Bodian, Omar Diédhiou, Khady Diémé, Aramata Djiba, Cheikh Ataba Coly (2 ans) et Awa Coly (2 mois), ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt !

Un scandale vivement dénoncé par Alioune Tine. « Quand j’ai lu cette histoire où, dans l’impossibilité de saisir l’accusé, on enlève sa femme et ses enfants pour sans doute le contraindre à se rendre, c’est une violation inqualifiable des droits fondamentaux de l’homme.



Les forces de sécurité qui ont agi, ont exécuté un ordre illégal, contraire aux obligations internationales du Sénégal en matière de droits humains. Ces personnes doivent être libérées immédiatement », tonne le président d’AfrikaJom Center.



« Quand j’étais Président du Comité Sénégalais des droits de l’homme, les forces de sécurité, faute de trouver un responsable du PDS proche de Karim Wade, avaient arrêté sa femme et son bébé qu’ils ont placés en garde-à-vue. Dès que j’ai été informé, j’ai appelé le PM, Abdoul Mbaye à l’époque, quand je lui ai raconté, il était ahuri et, est intervenu pour les faire libérer immédiatement. J’interpelle aujourd’hui le PM Amadou Bâ, pour lui demander d’agir immédiatement, pour que ces personnes soient libérées immédiatement. Le respect des droits humains, ça fait partie des marqueurs qui distinguent un Etat de droit », ajoute Alioune Tine.



Nous espérons qu’il sera entendu par l’actuel Pm de la même manière qu’il l’avait été par son lointain prédécesseur, Abdoul Mbaye !



