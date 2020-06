Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le coronavirus est-il apparu dès l'été 2019 en Chine ? Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 22:20 | | 0 commentaire(s)| Une étude américaine réalisée grâce à l'"épidémiologie digitale" suggère que le virus a pu apparaître dès le mois d'août 2019 à Wuhan, en Chine.





Le nouveau coronavirus serait-il présent depuis déjà près d'un an en Chine ? C'est ce que laissent penser les résultats d'une étude préliminaire américaine, selon laquelle le Covid-19 a pu apparaître dans le pays dès le mois d'août 2019. Une hypothèse qui se base notamment sur le bond des recherches Internet relatives aux symptômes du virus et sur l'affluence dans les hôpitaux de la ville chinoise de Wuhan à cette période.

Une "forte augmentation de l'affluence" dans les hôpitaux Pour arriver à ce résultat, cette nouvelle étude, qui n'est pas encore apparue dans une publication de la communauté scientifique, s'est appuyée sur la discipline encore récente de l'"épidémiologie digitale", entre autres des images satellite permettant de jauger la fréquentation des hôpitaux et établissements de santé, ainsi que l'observation des recherches de symptômes effectuées à cette période sur le moteur de recherche chinois Baidu.

Ces recherches ont été effectuées par les équipes d'Elaine Nsoesie, de l'université de Boston. Ces dernières ont analysé 111 images satellites de Wuhan sur une période allant de janvier 2018 à avril 2020. Premier élément troublant : "Une forte augmentation de l'affluence dès août 2019" a été constatée sur les parkings des hôpitaux de Wuhan, épicentre de l'épidémie.

Un pic de diarrhée inhabituel dès août 2019 Pour ce qui est des recherches de symptômes sur le web, les résultats sont tout aussi étonnants. "En août, nous avons relevé un accroissement significatif des recherches liée à la diarrhée, qui n'avait jamais été observé lors des grippes saisonnières précédentes ou qui ne se reflétait pas dans les données concernant les recherches sur la toux", ont expliqué les scientifiques.

La diarrhée pourrait par ailleurs jouer "un rôle important dans la transmission communautaire" de la maladie, ont avancé les auteurs de l'étude. Et s'il est aujourd'hui impossible de déterminer si ces observations sont belles et bien liées à l'apparition du nouveau coronavirus en Chine, les chercheurs assurent que leurs résultats corroborent ceux obtenus par une autre équipe de chercheurs sur le sujet.



Par Tanguy Vallée gentside.com





Accueil Envoyer à un ami Partager