Le corps d’un vieillard repêché d’un bassin à Diamagueune Sicap Mbao

Les sapeurs-pompiers ont repêché le corps sans vie d’un dans le bassin du quartier El Hadji Moussa Camara, situé dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao du département de Pikine de la banlieue dakaroise. Nous ignorons cependant les véritables circonstances et les causes du décès du vieil homme, inconnu par les habitants de la commune d’arrondissement.



Après les constations d’usage par les hommes du lieutenant de police Ndigue Faye, on apprend qu’aucune trace de blessures ou du sang n’a été signalé sur le corps du défunt inconnu.



Des informateurs avancent toutefois que la thèse d’une mort naturelle semble plus plausible. Le mobile du décès serait lié à une chute brutale et accidentelle du vieillard dans le bassin de rétention d’eaux usées. La dépouille a été acheminée à l’hôpital pour les besoins d’une autopsie.

Les échos