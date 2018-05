Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le couple de danseurs Amady et Kiné Badiane, vole en éclats Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Le couple de danseurs Amady et Kiné Badiane qui était si apprécie de nombreux Sénégalais, est sur le point de voler en éclats.



Le monde de la Jet-Set s’était habitué à ce couple glamour. Leur histoire aussi fascinante soit-elle, se conjugue au passé après 5 ans de vie commune. Amady et Kiné Badiane se sont séparés et vivent désormais chacun de son côté. Mariés en 2013, leur mariage était fortement médiatisé. Cependant aujourd’hui leur divorce se fait en toute discrétion, nous fait savoir l’Observateur.



Seulement cette discrétion ne leur permet de garder la nouvelle de leur séparation. En effet, nos confrères ont pu comprendre que les deux danseurs qui ne vivent plus sous le même toit depuis un bon moment, se sont juste séparés. Ces deux danseurs de Wally et de Viviane, très réputés dans le show-biz, traversent une période de trouble et sont en instance de divorce. Certaines indiscrétions nous révèlent que l’infidélité serait le point focal de la divergence entre les deux conjoints. Une question que Kiné Badiane se refuse d’aborder. Mais confirme par ailleurs les rumeurs de sa séparation.





