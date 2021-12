Le courtier gruge S. Faye de 720 000 FCfa et se retrouve en prison

L’agent immobilier T. Niang croupit en prison actuellement pour abus de confiance, au préjudice du nommé S. Faye, portant sur la somme de 720 000 FCfa.



Le mis en cause a été déféré au parquet suite à une plainte déposée par S. Faye. Les faits datent du mois d’octobre dernier. A la recherche d’un logement, S. Faye tombe sur le courtier T. Niang, qui lui dit disposer d’un appartement (constitué de deux chambres, d’un salon, d’une cuisine et de toilettes) à Liberté 6. L’agent immobilier indique au locataire que le paiement mensuel s’élève à 180 000 FCfa et qu’il faut 4 mois d’avance dont 2 pour le bailleur, 1 pour les frais d’agence et 1 mois pour lui. Ce qui constitue donc au total 720 000 FCfa. Croyant à la bonne foi du courtier, le locataire Faye décaisse les 720 000 FCfa, renseigne "L'As".



L’agent immobilier lui fait par la suite un contrat déchargé, avec le montant convenu. Il restait maintenant la remise des clés. Mais des jours voire des semaines passent sans que S. Faye ne voie l’ombre de T. Niang et les clés de la maison, comme convenu. N’en pouvant plus de patienter, S. Faye a saisi la Police de Grand-Yoff d’une plainte contre l’agent immobilier mis en cause, T. Niang. Convoqué, ce dernier se dédouane et déclare avoir remis l’argent à un de ses amis du nom de J. Cissokho, qui avait en charge la maison. Le courtier ajoute que son ami Cissokho se serait volatilisé dans la nature. Des allégations qui n’ont pas du tout convaincu les limiers, qui l’ont placé en garde-à-vue, avant de lui délivrer un ticket gratuit pour l’hôtel zéro étoile de Rebeuss pour abus de confiance portant sur la somme de 720 000 FCfa.

