Le "dalou ngaye" à Dakar: Voici l'histoire de Bada Pène, jeune cordonnier

Aliou Pène alias Bada, dit être fier d'être cordonnier. Selon lui, il a appris le métier durant 7 années et c'est vers 2007- 2008, qu'il a eu son propre atelier. Retrouvé à la Medina, il s'est confié à nos confrères de Ola-sn: "Nous avons le métier dans le sang. C'est une passion qui se transmet de père en fils. On peut se faire beaucoup d'argent en vendant des chaussures, car elles sont très prisées par les Sénégalais et nous exportons également nos produits partout dans le monde", a-t-il dit.