Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly appelle à la paix lors des manifestations et encourage le dialogue politique Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a exprimé son point de vue sur les manifestations en cours et a appelé à la paix dans un souci de résolution pacifique des différends. Soulignant l'importance du dialogue politique, il a encouragé toutes les parties impliquées à s'engager dans des discussions constructives pour parvenir à des solutions durables aux problèmes sociaux et politiques. Son appel vise à favoriser un climat de compréhension mutuelle et à éviter les confrontations qui pourraient nuire à la stabilité du pays.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 18:41 | | 1 commentaire(s)|



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook