Le diable est-il dans le foncier ? Une partie de leur cimetière « chopée » par un député, Pikine marche après la prière du vendredi Avec le bruit infernal au quotidien autour du foncier, on peut légitiment se poser une question : « Le diable s’était-il enveloppé dans le foncier sénégalais ? »

Depuis plusieurs semaines, les oreilles vibrent au bruit du foncier. Après le littoral, les terres riveraines du Diamniadio, Ndengler, la Forêt Classée, aujourd’hui on cite même, chose inimaginable, un cimetière dont une partie a été amputée.



En effet, une partie des réserves du cimetière de Pikine a été octroyée à une personnalité dont le nom n’a pas été révélé.



Très remonté, un Collectif des populations de Pikine qui a découvert ce fait troublant, a décidé d’organiser ce vendredi 17 juillet 2020, après la prière à 14h30, une marche pacifique de contestation.



La raison évoquée est qu’un député-maire, habitant à Keur Samba Kane, a fait construire un hangar (pour location), sur les réserves foncières du cimetière communautaire.



Le collectif promet de parler à la presse nationale et internationale, pour mettre à nu la spoliation foncière en cours dans le département.



