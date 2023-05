Le dilemme d'Ousmane Sonko : entre appel à la désobéissance civique et appel à une justice qu'il boycotte Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, est dans une situation difficile. Il avait déclaré, lors de sa dernière sortie médiatique, qu’il opte désormais pour une attitude de désobéissance civique contre ce qu’il appelle une justice injuste. Mais récemment, il a été condamné à six mois avec sursis dans son procès en appel l'opposant à Mame Mbaye Niang, ministre du tourisme, pour les délits d’injure, de faux et usage de faux et de diffamation.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Cette condamnation est une peine assimilée à une perte de son éligibilité à l’élection présidentielle de 2024. En effet, le code prévoit une radiation des listes électorales avec une peine supérieure ou égale à six mois avec sursis. Les chances de voir Sonko participer à l’élection présidentielle sont donc compromises.



Pourtant, le leader de Pastef avait convoqué les conseillers municipaux en session ordinaire le 8 mai prochain, une date qui coïncide avec son procès en appel contre Mame Mbaye Niang. Selon les confidences d’un ancien directeur de cabinet à la mairie de Ziguinchor, contacté par le journal Source A, “si Ousmane Sonko a convoqué cette réunion à la date du 8 mai, c’est juste parce que cette date coïncide avec son procès”.



Ce dilemme pose une question importante : Ousmane Sonko va-t-il faire appel à une justice qu'il a dit boycotter ? Ou bien va-t-il continuer à prôner la désobéissance civique ? Cette situation délicate met en lumière la difficulté de lutter contre un système qui semble injuste tout en restant dans le cadre légal.



L'appel à la désobéissance civique d'Ousmane Sonko est compréhensible dans le contexte actuel où de nombreuses personnes sont mécontentes du système judiciaire sénégalais. Mais il est important de trouver des moyens de faire valoir ses droits et de défendre ses convictions tout en respectant la loi.



Dans tous les cas, cette affaire met en évidence les tensions politiques et sociales qui existent actuellement au Sénégal. Il est nécessaire d'écouter toutes les parties concernées et de trouver des solutions durables pour améliorer la situation politique et sociale du pays.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook