‘’Le dîner à la Maison blanche attendra’’ : Aperçus du le livre de Madiambal Diagne qui sensibilise sur la migration clandestine APS – Le journaliste et PDG du groupe Avenir communication, Madiambal Diagne a présenté, jeudi, à Dakar son tout premier roman intitulé, « Le dîner à la Maison blanche attendra », un ouvrage de 293 pages qui parle de la migration clandestine vers les Etats-Unis d’Amérique en passant par la route du Nicaragua au Mexique. ‘’Dans ce livre, il y a une histoire vraie, j’ai utilisé les techniques de reportage avec quelques esquisses de fiction comme dans tout roman pour retracer les pérégrinations des migrants’’, a déclaré l’auteur qui dit traduire »un regard inédit par l’évocation de l’itinéraire ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

L’ouvrage raconte l’odyssée de Kéthiel, l’héroïne, qui retrace un chemin de croix, depuis son départ de son Sénégal natal jusqu’à l’ Amérique de ses rêves, parsemé d’étapes des plus cruelles.

Selon l’écrivain, le roman enchaîne des illusions et désillusions, mais pour lui, il reste aussi une visite guidée des régions, des cultures, de l’âme humaine dans ce qu’elle recèle de meilleur comme de pire.



»L’histoire de Kéthiel est un chapelet de la vie de petits gens qui aspirent à une existence digne. Ce récit qui rassemble plusieurs histoires humaines réelles est la fresque sombre d’une société sénégalaise rigide dans son patriarcat impitoyable avec les femmes qui tentent d’échapper à leur statut moyenâgeux », dit Madiambal Diagne sur la quatrième de couverture.



Il estime que l’objectif de ce livre est ‘’d’inciter les jeunes sénégalais à se fixer au terroir et à faire preuve de résilience, de décomplexer l’Africain’’

D’après le journaliste ‘’c’est un livre témoignage d’un phénomène révoltant qui est l’immigration irrégulière’’.



Avec ce roman, Madiambal Diagne s’invite également au genre romanesque et promet d’y rester.

Il espère, tout de même, que son roman peut ‘’servir à sensibiliser et emmener les autorités politiques à se pencher davantage sur la lancinante question de l’immigration irrégulière’’.



Le roman « Le dîner à la Maison blanche attendra » est préfacé par le journaliste-chroniqueur, Ibou Fall.

Pour avoir lu le livre, Me Aissata Tall Sall, qui s’est chargée d’ailleurs de la présentation affirme que les personnages sont aussi vrais que les problèmes exposés dans « Le Dîner à la Maison Blanche attendra ».



L’ouvrage est édité par les ‘’Editions du Quotidien’’. Madiambal Diagne annonce dans la foulée, la parution toute prochaine d’un autre livre.



Auteur de plusieurs publications, Madiambal Diagne est par ailleurs président de l’Union internationale de la presse francophone (UPF).



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook