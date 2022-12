Le diner au couscous frôle le drame chez Serigne Djily Mbacké : Balla Keita poignarde son condisciple pour son appétit gargantuesque Accusant son condisciple Mouhamadou Bassirou Ndiaye d’avoir un appétit gargantuesque lors du dîner au couscous, balla Keita a asséné, après le repas, plusieurs coups de couteau à ce dernier. jugé hier au tribunal de Diourbel, il a été condamné à un mois de prison ferme et 100.000 Fcfa de dommages et intérêts.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Pour une banale histoire de "cere" (couscous), Balla Keita a failli ôter la vie à son condisciple Mouhamadou Bassirou Ndiaye. L'histoire se passe à Touba et plus précisément chez le dignitaire mouride Serigne Djily Mbacké. Alors que le marabout était absent de son domicile ce fameux soir, une de ses épouses a servi au dîner un bol de couscous à ses disciples et chambellans.



Toutefois, Balla Keita se met colère contre Mouhamadou Bassirou Ndiaye parce que ce dernier avait grand appétit et donc mangeait trop, à son goût. Après le repas, Balla provoqué Mouhamadou Bassirou, l'accusant de ne pas avoir lavé la cuillère avec laquelle il a mangé. Le ton monte alors très vite et les deux en viennent aux mains avant d'être séparés par leurs camarades.



Pensant que l'histoire était finie, Mouhamadou Bassirou Ndiaye part se coucher dans un coin de la concession. Mais il ne se doutait pas que BallaKeita n'en avait pas encore fini avec lui. Armé d'un couteau qu'il a pris dans la cuisine, il a surpris son antagoniste en lui assénant plusieurs coups de couteau au cou, à l'avant-bras et sur le thorax. Baignant dans une mare de sang, Mouhamadou Bassirou Ndiaye est évacué à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni où il a été aussitôt pris en charge.

Fort heureusement, il s’est tiré d'affaire après des heures passées entre les mains du personnel soignant.



Arrêté dans la foulée après avoir été dénoncé par ses condisciples, BallaKeita a été placé sous mandat de dépôt après deux jours de garde à vue au commissariat spécial de Touba.



Devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel, il a reconnu avoir porté des coups de couteau à son vis-à-vis sans même sourciller. Pour la réparation, Mouhamadou Bassirou Ndiaye a réclamé 300.000 Fcfa de dommages et intérêts. Le procureur s'étant rapporté à la clairvoyance de la Cour sans requérir de peine de prison, Balla Keita a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à un mois de prison ferme et 100 mille francs Cfa de dommages et intérêts



"L'As"

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook