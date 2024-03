Le directoire de campagne d'Amadou Bâ prédit une victoire éclatante au 1er tour

Au niveau du directoire de campagne d’Amadou Bä, on prédit une victoire éclatante au 1er tour. Le bilan d’une semaine de campagne pousse les hommes d’Amadou Bâ, à une telle prédiction. C’est en tout cas ce qu’ils soutiennent dans un communiqué de presse. « Amadou Bâ, sur le chemin de la victoire, la promesse du nouvel horizon de la prospérité partagée Après une semaine de campagne, l’évidence de la victoire éclatante du président Amadou Bâ, dès le premier tour, s’impose à tous les observateurs attentifs. Il n’est pas besoin de sondages ni de calculs statistiques compliqués pour le constater. Tel est le principal enseignement à tirer du dialogue de proximité qu’il a engagé avec les millions de Sénégalais, dans tous les quartiers, villages, hameaux et concessions. Partout, les Sénégalais disent que le Président Amadou Ba présente incontestablement le meilleur profil pour diriger le Sénégal, dans la paix et la prospérité partagée », disent ces « Ba-istes » dans leur communiqué, rapprte "Le Témoin".



« Ils expriment avec enthousiasme leur satisfaction de voir le déploiement du président Bâ, mais aussi du rouleau compresseur BBY sur le terrain ; ce qui les rassure et dissipe la peur que beaucoup nourrissaient de voir le Sénégal sombrer dans l’aventure. Il s’y ajoute la mobilisation enthousiaste des populations, tout le long du cortège du président Amadou Bâ. À chaque étape de son périple, le président Amadou Bâ a été chaleureusement accueilli par des foules en liesse. Cette mobilisation de millions de personnes, témoigne de l’engouement palpable pour le président Bâ.



Il est remarquable de constater qu’au cours de cette campagne, Amadou Bâ s’est admirablement distingué, en proposant un programme solide, en formulant des offres concrètes et cohérentes qui répondent aux attentes des populations. Il s’est engagé à poursuivre le travail déjà entrepris, pour combler le gap infrastructurel dans le pays et la prise en charge des Sénégalais dans leur quotidien, notamment le coût de la vie, l’emploi des jeunes et la sécurité », ajoutent ces souteneurs de l’ancien Premier ministre.