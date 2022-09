"Le discours du Président est d'un patriotisme exemplaire. Il répond aux normes, aux demandes et aux.." (Samba Ndong) Le discours du Président répond en réalité aux normes, aux demandes et aux aspirations de la société sénégalaise. Il est d'un patriotisme exemplaire. C'est du moins l'avis de Samba Ndong, Coordonnateur national de Cojecar. Il explique: "Le député est un représentant du peuple, l'Assemblée nationale est la deuxième institution de l'Etat et une institution doit être respectée".

