Le dossier de Marie Lo transmis au juge du 2e cabinet

Les choses sont devenues plus compliquées pour Marie Lo. Après l’échec de la médiation pénale qu’elle a proposée à ses « victimes », elle file droit vers l’instruction. En effet, le procureur de la République a décidé de confier le dossier d’escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 500 millions francs CFA au juge du 2e cabinet d’instruction, revele L'As.



A cet effet, Marie Lo fera face aujourd’hui au juge Mamadou Seck. Pour rappel, l’ex-épouse du ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow avait proposé 50 millions CFA aux plaignants et de verser 100 millions la semaine prochaine et régler le reliquat à sa sortie de prison. Mais les plaignants ont craché sur la proposition avant d’exiger le paiement de la somme due