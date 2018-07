Le doyen des juges décharge Amadou Kane Diallo et Ameth Fall Braya

Le doyen des juges a signé une ordonnance aux fins de non-lieu en faveur de l'ancien Directeur Général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Amadou Kane Diallo et de ses complices poursuivis pour malversations présumées.



Selon Libération, le maître des poursuites avait demandé le non-lieu pour Amadou Kane Diallo, Ameth Fall Braya, Fatou Mbaye (Directrice financière à l’époque des faits), Amath Gaye (Commission des marchés) et Abdel Karim Sèye (Cellule de passation des marchés). Ils avaient tous été inculpés pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux authentiques et corruption passive

