Le drapeau LGBT flotte à l'ambassade des USA en Côte d'Ivoire: promotion de l'homosexualité ou provocation? Décidément les occidentaux ne reculent devant rien pour promouvoir l'homosexualité en Afrique. Après les appels incessants aux dirigeants Africains et les pressions multiformes de puissants lobbies, les occidentaux usent d'autres moyens pour parler des "droits des LGBT", rapporte Dakaractu.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 08:08 | | 0 commentaire(s)|

La dernière trouvaille est à chercher du côté de la Côte-d'Ivoire. En effet, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le drapeau LGBT flotte à l'ambassade des États-Unis à Abidjan.



En effet, sur les grilles de l'ambassade et même sur l'immeuble, on aperçoit le drapeau LGBT. Mais en face de l'ambassade, c'est la Paroisse Notre Dame de la Tendresse, qui se trouve en face de l'ambassade, qui porte la réplique. En effet, sur une banderole en réponse à celle des LGBT, l'église rappelle, "que l'Union entre deux personnes de même sexe est une abomination".



Même s'il est vrai que le siège de l'ambassade est considéré comme un territoire extérieur, le comportement de l'ambassade des USA en Côte-d'Ivoire pose problème en ce sens qu'aussi bien l'ambassade que l'ambassadeur doivent respect du point de vue politique, moral et social au pays que les accueille. Il est à se demander si une telle situation est possible au Sénégal? Si tel est le cas, ce sont les nombreuses associations de lutte contre la promotion de LGBT dans le pays, qui risquent de protester, et de quelle manière...

