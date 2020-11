Le faux gouverneur de Ziguinchor finalement arrêté, il est un étudiant

Fin de cavale pour S. Bâ, le faux gouverneur activement recherché par la police. L’imposteur qui utilisait le nom du gouverneur de Ziguinchor, est tombé a Grand-Yoff, précisément à Scat Urbam.



D'après le récit du journal "Les Echos", il a été déféré lundi dernier au parquet, pour usurpation de fonction et escroquerie. Pour arnaquer ses victimes, le faux gouverneur se faisait passer tantôt pour un procureur, tantôt pour le préfet d’une localité. Localisé à Scat Urbam où il loge, les policiers de Golf Sud avec l’appui de la Brigade de recherches de Grand-Yoff, ont effectué une descente sur les lieux et procédé à son arrestation. Le faux gouverneur qui est en réalité un étudiant, a été interpellé avec un sac contenant des liasses de billets de banque.







