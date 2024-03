Le film de la bagarre entre Oumar Sow et Ousmane Yara au Palais

Pour ses derniers jours au Palais, Macky Sall a assisté à une violente bagarre entre ses poulains. Son conseiller Oumar Sow et son ami, homme d’affaires Ousmane Yara, en sont venus aux mains devant lui. Le premier nommé a été convoqué à la Brigade de Thiong, suite à cette bagarre avec l’homme d’affaires malien. Ce dernier vivant entre Conakry et Lagos, serait au cœur des négociations entre Macky Sall et Ousmane Sonko.



D’après des sources de "L’Observateur", mentionne "Senenews", la scène s’est déroulée au Secrétariat général de la Présidence. Ousmane Yara était reçu en audience. A sa sortie, le responsable de l’APR l’aurait traité de comploteur. Pis, il l’aurait injurié. Une altercation s’en est suivie et les deux antagonistes ont échangé des coups de poings.



Macky Sall aurait donné l’ordre de conduire Oumar Sow à la brigade de Thiong



Les gendarmes sont intervenus pour les séparer. Oumar Sow était dans tous ses états et aurait continué à proférer des injures. C’est ainsi que le président de la République Macky Sall aurait donné l’ordre de le conduire à la Brigade de Thiong.

