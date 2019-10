Le fils de Alioune Badara Cissé tué par un coup de couteau sur la route de Minneapolis ( USA ) Un homme tué par un coup de couteau sur la route de Minneapolis est déclaré coupable d'homicide

Il a été retrouvé dans un quartier résidentiel du quartier de Marcy-Holmes.



Les autorités ont identifié un homme qui avait été retrouvé gisant sur une route à Minneapolis mercredi matin avec une blessure mortelle.



Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2019 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

Il était Abdoulaye Nene Cisse, 27 ans, de Minneapolis, selon le médecin légiste du comté de Hennepin, qui aurait succombé à une blessure au couteau à la poitrine. Sa mort fait l'objet d'une enquête en tant qu'homicide.



Un appel au 911 vers 4h30 a envoyé la police dans une zone résidentielle près de SE. 7ème rue et SE. 5th Avenue dans le quartier de Marcy-Holmes, où les policiers ont découvert que l'homme «souffrait de ce qui semblait être une agression», lit-on dans une déclaration de la police.



Les agents ont fourni des soins médicaux d'urgence à l'homme jusqu'à l'arrivée des ambulanciers paramédicaux. Cissé a été emmené à HCMV et bientôt déclaré mort, a ajouté la police.



Le médecin légiste a déclaré qu'il semblait que Cissé avait été poignardé dans la rue où il était tombé.



Toute personne ayant des informations sur le décès de Cissé est encouragée à appeler CrimeStoppers au 1-800-222-TIPS (8477). Des conseils peuvent également être fournis par voie électronique à l'adresse www.CrimeStoppersMN.org. Tous les conseils sont anonymes. Toute personne fournissant des informations conduisant à une arrestation peut être éligible à une récompense



Traduction GOOGLE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos