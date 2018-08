Le fils de Cristiano Ronaldo s'entraîne avec les jeunes de la Juventus Turin

Tel père, tel fils. Cristiano Ronaldo, arrivé cet été en provenance du Real Madrid, a disputé son premier match officiel avec la Juventus Turin FC le 18 août dernier, à l'occasion de la première journée de Serie A. Son fils, Cristiano Junior, a lui réalisé ses premiers pas au centre de formation des Bianconeri ce lundi. L'enfant de 8 ans a ainsi, participé à un entrainement de l'équipe des moins de 9 ans du club piémontais sous les yeux de Georgina Rodriguez, la compagne de CR7.



Quelques jours auparavant, Cristiano Ronaldo s'était confié sur l'aîné de ses quatre enfants, lors d'un entretien à la plateforme de streaming DAZN. Le quintuple lauréat du Ballon d'Or a décrit son fils, rebaptisé «Cristianinho» par les médias italiens, comme «un compétiteur». «Il est comme moi quand j'étais enfant [...] et deviendra comme moi, j'en suis sûr à 100%», avait-il expliqué. Avant d'évoquer la possibilité que Cristiano Jr. marche sur ses traces à l'avenir: «J'aimerais lui apprendre certaines choses, mais au final c'est lui qui choisira ce qu'il va faire et je lui apporterai toujours mon soutien. Evidemment, j'aimerais qu'il devienne footballeur, parce que je pense qu'il a aussi, une passion pour ce sport.»



Le monde avait pu admirer les qualités de footballeur du fils de l'attaquant portugais à l'issue du match amical, opposant la Seleçao à l'Algérie (3-0) en juin dernier. Invité sur la pelouse par son père, il avait alors expédié une frappe surpuissante en pleine lucarne. Le petit semble ressembler en tous points son paternel, en témoigne la photo Instagram postée par le joueur de 33 ans en mars, où on l'observe exhibant ses abdominaux saillants en salle de musculation.



De nombreux enfants de stars du football suivent les traces de leurs pères, parfois avec succès. Timothy Weah, 18 ans, a ainsi, marqué son premier but en match officiel avec le Paris SG le 12 août dernier, près de 26 ans après son père George. Marcus Thuram, fils du célèbre champion du monde, est à 21 ans régulièrement titulaire avec l'EA Guingamp. Et, il a été rejoint en février dernier, par Isaac Drogba qui a rejoint le club breton à seulement 16 ans. Au même âge, Théo Zidane est lui meneur de jeu avec les U16 du Real Madrid.



