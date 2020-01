Le fils de Fatoumata Macktar Ndiaye: "Samba Sow voulait m’éliminer »

Le procès de Fatoumata Macktar Ndiaye se poursuit à la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar. Après le témoignage du présumé meurtrier Samba Sow, Adama, le fils de la défunte Fatoumata Makhtar Ndiaye est attrait à la barre.



A suivre son récit « les faits se sont passés entre 7h et 8h du matin. Je devais sortir faire des courses. Mais j’ai entendu un bruit assourdissant venant de la chambre de ma mère. C’est comme si on étouffait une personne. Je me suis avancé mais la porte était bloquée et fermée à clef. Je me suis dirigé à la fenêtre. J’ai crié son nom mais j’ai entendu la voix d’un homme. C'était celle de e Samba Sow.



Je ne pouvais pas imaginer que c’était lui. Car je me disais que c’est insensé. J’ai crié le nom de ma mère mais en vain. Je suis reparti et c’est là que Samba Sow m’a interpellé avec un couteau avant de me poignarder trois fois. Je me suis battu avec lui, mais il avait pris le dessus. Son objectif était de m’éliminer ».

