Le fils de Serigne Modou Kara, Moustapha Ndiagne se démarque de Macky Sall et dénonce les… Le fils du marabout Serigne Modou Kara, Moustapha Ndiagne se démarque de Macky Sall et dénonce les lobbies tapies à l’ombre de son père et qui renseignent le secrétaire général de l’Apr. A l’en croire, il y a des problèmes au sein de leur parti, la preuve la régression lors des législatives. Il affirme que leurs intérêts sont différents de ces lobbyistes et que la conférence de presse tenue dernièrement à la Place du Souvenir n’aurait jamais eu lieu s’il se trouvait au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|



