Le fond du problème entre Abdoulaye Dièye et Doudou Kâ Doudou Kâ croyait qu'il choisirait son remplaçant, puisqu'il était devenu le ministre de tutelle de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Cependant, Leral a réussi à obtenir des informations sur de nombreuses sociétés appartenant indirectement à sa femme ou à ses frères. Depuis le départ de Doudou Kâ, les paiements de ces sociétés ont connu des retards, ce qui a suscité des mécontentements parmi les amies de sa femme et ses amis.



Doudou Kâ a été déçu, car il souhaitait nommer son ancienne numéro 2 comme directrice de l'AIBD, mais cela n'a pas abouti.



Abdoulaye Dièye est lui aussi l'objet de critiques, car on l'accuse de vouloir transformer l'AIBD à l'image de ce que Ciré Dia avait fait pour La Poste, en recrutant ses partisans. De plus, lorsque Macky Sall lui donne des instructions par e-mail, il tarde à les exécuter, ce qui suscite des préoccupations parmi ceux qui souhaitent que les projets avancent rapidement, selon la ligne "fast track".



Il y a une guerre interposée dans la presse, parfois du côté de Doudou Kâ et parfois du côté d'Abdoulaye Dieye et ils semblent oublier le service à rendre aux Sénégalais, pour le bien-être du Sénégal.

