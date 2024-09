Le footballeur B. Diaw arrêté pour vol de bétail

B. Diaw, ancien gardien de but de l’équipe première de Saint-Louis, «La Linguère», se trouve dans une situation délicate. Selon le journal "L’Observateur", il a été arrêté pour vol de bétail, en compagnie de P. M. Camara.



L’incident a eu lieu dans le village de Diougoupe Peulh, où Diaw et Camara ont capturé 14 chèvres qu’ils ont immédiatement chargées dans leur 4×4. Malheureusement pour eux, précise le quotidien, des villageois étaient vigilants. Pris en flagrant délit, les deux hommes ont tenté de fuir en fonçant sur la foule avec leur véhicule.



Cependant, leur tentative a échoué. P. M. Camara, qui conduisait, a abandonné le véhicule et a essayé de s’échapper à pied. Il a été rattrapé par les jeunes du village, qui ne lui ont pas fait de cadeau. La chasse à l’homme s’est poursuivie, et les jeunes ont fini par capturer le deuxième complice, rapporte le journal du Groupe futurs médias (GFM), repris par "Senenews".



Les deux hommes ont été sévèrement battus par la foule, avant d’être remis à la Brigade de gendarmerie de Diama. L’enquête est encore en cours. D’autres membres du groupe, notamment des receleurs, sont activement recherchés, ajoute "L’Observateur".