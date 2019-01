Le footballeur Ibou Touré encore dans de sales draps

Les procédures s’enchaînent entre le footballeur Ibou Touré et son ex-épouse Bana Valfroye.



Apres leur procédure de divorce en mai 2017 et relative à l’escroquerie au jugement, les ex-conjoints se retrouvent à la barre. Cette fois-ci, Bana Valfroye accusé son ex-mari de coups et blessures volontaires.



L’affaire devait être jugée ce jeudi dernier, par la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de Grande instance de Dakar. Toutefois, le dossier a été renvoyé au 14 février prochain pour la citation des parties. Car, ni la plaignante ni le prévenu ne se sont présentés à la barre.













Enquête

