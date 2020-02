Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le footballeur Kyle Walker abandonné par la mère de ses enfants Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 09:30 | | 0 commentaire(s)| La star de Manchester City, Kyle Walker, aurait été larguée par la mère de ses trois enfants après sa prétendue liaison avec une star de télé-réalité. Selon The Star, la partenaire avec laquelle il a vécu pendant 10 ans, Annie Kilner (photo de droite) l’a quitté après son aventure avec la star de l’émission de télé-réalité Ex On The Beach, Laura Brown.





Le couple s’était récemment réuni dans une tentative de travailler sur leur relation, mais Annie, 27 ans, a maintenant changé sa biographie Instagram en “Mère célibataire de mes 3 anges”.



En mai 2019, la star de la télé-réalité, Laura Brown, a déclaré à ses amis qu’elle se sentait exploitée par le défenseur de Manchester City après avoir découvert qu’il avait une petite amie de longue date, Annie Kilner.



Elle a ensuite envoyé un message à Annie Kilner, détaillant leur rendez-vous à l’arrière de sa Bentley. Lorsque Annie lui a envoyé un message pour lui demander des preuves.



La star d’Ex On The Beach, qui pensait que le défenseur était célibataire lors de leur rencontre pendant une soirée à Manchester en septembre 2018, aurait envoyé un selfie d’elle et Kyle pris dans leur maison familiale.



Décrivant leur premier rendez-vous dimanche à The Sun , elle a déclaré: “Nous sommes allés dans une ruelle où il s’est garé et nous sommes montés à l’arrière ensemble.”

Elle a dit à son amie: «Kyle m’a dit qu’il était papa mais n’a jamais dit qu’il était dans une relation.»

Elle a également ajouté: «Je sentais que Kyle m’avait exploitée en utilisant son pouvoir et sa richesse.”

L’international anglais et Annie se sont initialement séparés en mai 2019, mais se sont réunis pour travailler sur leur relation qui n’a pas fonctionné.





