Le footballeur Samuel Umtiti victime d'un cambriolage alors qu'il était au stade

La victoire de Barcelone face à Valence laissera un goût amer à Samuel Umtiti. Samedi 14 septembre, le footballeur français a eu une mauvaise surprise en rentrant chez lui après le match qu'il a vécu des tribunes puisqu'il est blessé : des cambrioleurs ont visité sa maison et se sont servis dans son coffre-fort. Selon les informations du quotidien catalan Sport, la police de Barcelone a ouvert une enquête pour vol après le cambriolage de Samuel Umtiti.



Pendant que le Barca corrigeait Valence 5 buts à 1, quatre hommes cagoulés auraient accédé à la maison en forçant la porte de la maison du footballeur. Sur place, ils se sont dirigés rapidement vers le coffre-fort du champion du monde 2018 pour s'emparer de son contenu. Les voisins de Samuel Umtiti ont contacté les forces de l'ordre, après avoir observé les malfaiteurs à l'intérieur de son domicile. Et à Barcelone, ce genre de cambriolage est on ne peut plus fréquent. Avant Samuel Umtiti, Jordi Alba, Philippe Coutinho, Gerard Piqué et Kevin-Prince Boateng se sont déjà fait voler alors qu'ils étaient en plein match.



Blessé depuis plusieurs semaines, le champion du monde qui souffre d'une fissure du second métatarse du pied droit vit une période compliquée. Le défenseur central a en effet perdu sa place au FC Barcelone mais aussi en Equipe de France au profit de Clément Lenglet, son partenaire de jeu en Espagne. Le club catalan a expliqué que Samuel Umtiti ne devrait pas pouvoir refouler un terrain de football pendant cinq à six semaines. Les ennuis s'accumulent donc pour celui qui cassait la démarche il y a encore un an...