Le gendre du major Maguette Mbaye témoigne: « il est devenu dépressif après avoir perdu une forte somme d’argent… »

C’est ce mercredi matin que le major Maguette Mbaye sera conduit à sa dernière demeure, à Touba, après la levée du corps à l’hôpital de Grand-Yoff ou ses collègues gendarmes lui rendront un dernier hommage. En attendant, son gendre, réputé très proche du défunt, lève un coin du voile sur les raisons de l’état dépressif de Maguette Mbaye.



« Sur les causes de son état dépressif, c’est au retour d’une mission en Côte d’Ivoire, il y a un peu plus de 5 ans, qu’il a perdu une forte somme d’argent constitué de ses primes et autres économies. Cela l’a beaucoup affecté et il a commencé à plonger dans la dépression. N’empêche, il n’était pas fauché. (…) Il avait beaucoup de biens immobiliers et un parc automobile fourni. On n’a jamais pensé qu’il en arriverait là », révèle le gendre.



Revenant sur le jour des faits, il raconte : « j’étais dans mon atelier, lorsque l’une de ses épouses est venue me dire que le major est encore agité. Quand cela lui arrive, il gesticule et ne cesse de parler, tenant des propos souvent incompréhensibles. J’ai alors rassuré son épouse et continué mon boulot. Elle est revenue me dire que Major Mbaye est sorti brusquement de la maison pour une destination inconnue. Je l’ai alors appelé au téléphone avec insistance, il n’a pas décroché. N’empêche, on n’était pas inquiets. Hélas, vers 17 heures, lundi, la nouvelle faisant état du suicide d’un homme de forte corpulence, nous est parvenue. Nous nous sommes immédiatement précipités sur les lieux du suicide et nous avons compris qu’il s’agit de Maguette Mbaye. Sa voiture était garée à côté ».

Lundi 21 mai à Pikine, Maguette Mbaye avait garé sa voiture sur le côté, pris son arme et s'était tiré une balle.















L’Observateur