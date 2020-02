Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le général Cheikh Sène, ancien patron des pandores, docteur en droit ! Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2020 à 09:37 | | 0 commentaire(s)| «Implication des Forces de Sécurité et de Défense dans le processus de démocratisation de l’Etat de droit au Sénégal» : tel est le sujet de la thèse de doctorat que le désormais ex-Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général de corps d’armée (2 section). Cheikh Sène a soutenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Avec une mention très honorable, le général Cheikh Sène devient donc docteur en droit.



La cérémonie s’est déroulée, hier mardi 25 février 2020, à la faculté des sciences juridiques de l’Ucad. Le président du jury, c’était le Professeur Seydou Nourou Tall entouré des Professeurs Frédéric Joël Aïvo (Université du Bénin), Meissa Diakhaté, Boubacar Ba ainsi que Professeur Ismaila Madior Fall, directeur de thèse. Outre les membres de sa famille et les invités de marque, ils étaient très nombreux les officiers-généraux, officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang à assister à cette grande cérémonie académique dont le héros du jour n’était autre que le général Cheikh Sène.





