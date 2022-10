Le général Moussa Fall au Forum international de Dakar : Un démenti en présentiel qui vaut plus que mille mots ! Le mauvais côté des réseaux sociaux continuera toujours de créer des vagues de frayeur ! En effet, selon un Fake News partagé à travers Akhenaton, le général Moussa Fall serait mourant car "empoisonné" et évacué en France. C’est archi-faux !

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

La présence du Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire à l’ouverture du Forum International sur la Paix et la Sécurité de Dakar, est un démenti cinglant à cette information non vérifiée !



Le voici en photo ! Que DIEU vous garde Mon Général !



