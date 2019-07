Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le geste magnifique de Sadio Mané dans les bras d’Alain Giresse…(photos) Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| Ce sont les images que les férus du ballon rond aiment voir après des moments intenses et fortes en émotion.



Les image sont symboliques et magnifiques. Apres la défaite du Tunisie devant le Sénégal, l’attaquant Sénégalais Sadio Mané a été aperçu dans les bras d’Alain Giresse, son ancien sélectionneur, qui lui a fait disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations en 2015 avec



Sénégal sûr de ses forces



Pour la sixième demi-finale de son histoire, la Tunisie aurait espéré un meilleur scénario. Face à un Sénégal sûr de ses forces et favori au coup d’envoi, le duel a été très disputé, à la hauteur de l’événement.





Disposés dans leur 4-3-3 au coup d’envoi, les Sénégalais ont été les premiers à imposer leur rythme. Plus incisifs et joueurs, les Lions de la Teranga ont semé la zizanie au sein de la défense tunisienne à l’image des premières occasions de Mbaye Niang (5e) et Youssouf Sabaly (25e) ; ce dernier a failli trouver la lucarne, avant que la barre transversale ne sauve les Aigles de Carthage.













