Le gouvernement connu aujourd’hui sur leral.net Un nouveau gouvernement va être formé « incessamment » par le président de la République. L’annonce a été faite hier par le Secrétaire général de la présidence de la République, Maxime Jean Simon Ndiaye. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présenté sa démission, celle de son gouvernement à Macky Sall au palais de la République.



C’est officiel depuis hier. Le Sénégal n’a plus de gouvernement. Le Premier ministre sortant a présenté la démission de son équipe gouvernementale au président de la République. Après avoir accordé une audience à Mahammad Boun Abdallah Dionne, Macky Sall annonce la formation du nouveau gouvernement. « Je voudrais accepter cette démission du gouvernement comme le veut la tradition républicaine : après une élection présidentielle, le Premier ministre donne sa démission, celle du gouvernement. Mais je tenais aussi à vous remercier ainsi que tous les membres du gouvernement qui n’ont ménagé aucun effort pour la mise en œuvre des politiques que j’avais définies. Les résultats obtenus illustrent éloquemment ce travail collectif d’équipe.

Maintenant, je pense qu’il faudra réorganiser et poursuivre l’effort qui a été entamé. D’ici demain(Samedi), je vais devoir faire les consultations. Mais je tenais à vous remercier et je pense que le Secrétaire général de la Présidence pourrait faire une petite communication à ce propos », a déclaré le chef de l’Etat en recevant la lettre de démission du dernier gouvernement de son septennat.



«Une équipe resserrée et recentrée» Et justement, Maxime Jean Simon Ndiaye a fait face à la presse en donnant une idée de la ligne du prochain attelage gouvernemental. «Le chef de l’Etat vous informe qu’incessamment sera composée une nouvelle équipe pour ce quinquennat qui démarre. Constituée de femmes, d’hommes et de jeunes, elle sera surtout marquée par un resserrement organique, un recentrage des missions essentielles autour des priorités qu’il compte imprimer à ce quinquennat », a assuré Maxime Jean Simon Ndiaye.

